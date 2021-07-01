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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Elmalı'daki taciz davasında flaş: Sanık anne adına açılan hesaptaki belgelere erişim engeli
Giriş Tarihi: 1.7.2021 13:45 Son Güncelleme: 1.7.2021 13:59

Son dakika | Elmalı'daki taciz davasında flaş: Sanık anne adına açılan hesaptaki belgelere erişim engeli

AA
Son dakika | Elmalı'daki taciz davasında flaş: Sanık anne adına açılan hesaptaki belgelere erişim engeli

Son dakika... Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabında dava dosyasında yer alan bazı belgelerin yayımlanması tepki çekti. 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi.

Son dakika... Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabında dava dosyasında yer alan bazı belgelerin yayımlanması tepki çekti. 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi.

SON DAKİKA ELMALI DAVASINDA SANIK ANNE ADINA AÇILAN HESAPTAKİ BELGELERE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

FEYZİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili tepki gösterdi. Feyzioğlu yapılanı 'çocukların en mahrem bilgilerini paylaşmak' olarak değerlendirdi ve kararı duyurdu.

Feyzioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

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Son dakika | Elmalı'daki taciz davasında flaş: Sanık anne adına açılan hesaptaki belgelere erişim engeli
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