Son dakika | Elmalı'daki taciz davasında flaş: Sanık anne adına açılan hesaptaki belgelere erişim engeli

FEYZİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili tepki gösterdi. Feyzioğlu yapılanı 'çocukların en mahrem bilgilerini paylaşmak' olarak değerlendirdi ve kararı duyurdu.