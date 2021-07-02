Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. İddiaya göre; 31 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de Cahit Çetin isimli kişinin öldürüldüğü ve o dönem gözaltına alınan dört kişinin tutuklandığı "Cinayet" soruşturmasıyla ilgili detaylı incelemeler sonrası Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Cinayetin tasarlanarak işlendiği şüphesi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 10'u İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Avukat Ayhan S.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen ve gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Peker Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilmiş, adreslerde yapılan aramalarda ise dört ruhsatsız tabanca, iki kılıç, 149 mermi, 915 bin lira değerinde 12 çek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan ve Sedat Peker ile bağlantılı olan bazı kişilerin davalarına baktığı iddia edilen Avukat Ayhan S. de adliyeye sevk edildi.

Cahit Çetin cinayetinde gözaltılar olmuştu! 10 şüpheliden 2'si tutuklandı | Video

SAVCILIKTAN 5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye getirilen 10 şüpheli, savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Sedat Peker Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen 10 şüpheliden 5'i savcılık tarafından serbest bırakılırken diğer 5 şüpheli tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'SEDAT PEKER BENİM MÜVEKKİLİM'

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 şüpheliden Ayhan S., ifadesinde 'Ben dosyadaki Burçin B.'yi tanırım. Kuşadası'nda aynı yerde baz verme sebebimiz Kuşadası'na tatile gittiğimde kendisinin de orada bulunmasıdır. Kasten öldürme suçunun gerçekleştiği tarihte oradaydım. Özkan I.'yı da müvekkilim Yusuf aracılığı ile tanırım. Kendisini kesinlikle tehdit etmedim. Reis Sedat Peker'i de müvekkilim olması sebebiyle tanırım. Kendisinden herhangi bir emir almadım.' şeklinde konuşarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

'EVİNE MEYVE GÖTÜRÜRDÜM'

Şüphelilerden Burçin B. hakimlikteki ifadesinde olay yerine kendisini Ufuk ve Ozan'ın bıraktıklarını, olayın bir anda meydana geldiğini, Ayhan S. ile aynı yerde baz vermelerinin rastlantı olduğunu, olaydan sonra İzmire'e döndüğünü, Reis Sedat Peker'le ilişkilisinin normal bir vatandaşınki gibi olduğunu ve bazen mitinglerine katılıp evine meyve götürdüğünü dile getirerek Peker'den hiçbir talimat alamadığını söyleyip suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

DOĞUM GÜNÜ MESAJI VASITASIYLA TANIŞMIŞ

Cahit Çetin'in öldürülmesinden sonra kendi telefonundan ambulanstayken konuştuğunu söyleyen şüpheli Metin Y. ise ifadesinde 'Daha önceden Cahit benim telefonumdan başkalarını aramıştı. Bildiğim kadarıyla Cahit ve Yavuz yasak bahis içi yapmaktaydı. Yavuz korktuğundan bunları anlatmamaktadır. Cahit vefat edince şahıslar cenaze için benim telefonumu aradı. Reis Sedat Peker'le ünlü olmamdan kaynaklı doğum günü mesajı vasıtasıyla 2019 yılında tanıştım.' ifadelerini kullanarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

'BU ADAMLARI TANIMIYORSUN, ARKALARINDA SEDAT PEKER VAR DEDİLER'

Şüpheli Ozan B. ifadesinde 'olay günü ben ve Ufuk, Burçin'i havaalanından alıp Çekmeköy tarafına geçtik. Yolda Ufuk başka bir yere uğradı. Orada başka bir araca 3 kişi daha binip 2 araç olarak devam ettik. Yolda Burçin'i araçtan indirdik. Burçin yürüyerek devam ederken diğer araç da onu takip etti. 3-4 dakika sonra ise silah sesi duyduk. Ben Ufuk'a sorduğumda daha sonra anlatacağını söyledi. Otele geçtiğimizde de olayı anlattı. 'Sen bu kişileri bilmiyorsun, ailen var, arkalarında Sedat Peker var, kimseye anlatma.' dedi. Ufuk bana otelde normalde Cahit'i öldürmeyeceklerini, olayın sonradan geliştiğini söyledi. Ben Reis Sedat Peker'i fotoğraf çektirmemden tanırım.' dedi.

'SEDAT PEKER'İ SADECE TELEVİZYONDA GÖRDÜM'

Yasak bahis oyunu oynattıklarını söyleyen şüpheli Yavuz Ç. ise ifadesinde 'Bahisten dolayı Cahit'in telefonunu alıp kırdım dedim ama kırmamıştım. 1 gün sonra korkup geri verdim. Ben Reis Sedat Peker'i hayatım boyunca sadece televizyonda gördüm. Kendisiyle hiç yüz yüze gelmedik.' diyerek suçsuz olduğunu vurguladı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorgularının bitmesinin ardından Hakimlik, 5 şüpheliden Burçin B. ve Ozan B.'nin 'Kasten öldürme' suçunu işlediklerine dair kuvvetli şüphe oluştuğuna kanaat getirerek tutuklanmalarına karar verdi.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Diğer şüpheliler Ayhan S., Metin Y. ve Yavuz Ç. hakkında ise Hakimlik, yurt dışına çıkamama ve haftanın 3 günü imza atma şartlarıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmederek şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.