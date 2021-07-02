CHP'li Tanrıkulu'ndan itiraf! Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarımız' kavramı altında yatan HDP gerçeği

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. HDP'nin büyük baskı altında olduğunu aktaran Sezgin Tanrıkulu, "Bir taraftan genel başkanlar tutuklu, örgütleri büyük baskı altında, partiye karşı kapatma davası açılmış. Biz bunları gören bir siyasi parti olarak şunları söylüyoruz. Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz, umutsuz olmayın ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" dedi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan HDP itirafı: İttifakta diyemediğimiz için 'dostlarımız' diyoruz | Video
"MİLLET İTTİFAKI'NDAKİ PARTİLERİ KASTETSEYDİ MİLLET İTTİFAKI DERDİ"
Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla birlikte iktidar olacağız kavramına da değinen Tanrıkulu, "Dostlarımız diyoruz o yüzden de ittifak falan filan... Genel Başkanımız sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi Millet İttifakı derdi. Kastının bu olmadığını, dostlarımızın geniş bir çerçeveyi işaret ettiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.