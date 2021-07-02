Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Tanrıkulu'ndan itiraf! Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarımız' kavramı altında yatan HDP gerçeği
Giriş Tarihi: 2.7.2021 23:00 Son Güncelleme: 2.7.2021 23:11

CHP'li Tanrıkulu'ndan itiraf! Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarımız' kavramı altında yatan HDP gerçeği

CHP'li Tanrıkulu'ndan itiraf! Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarımız' kavramı altında yatan HDP gerçeği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' kavramının altında HDP'nin yattığı değerlendirmeleri sıklıkla yapılırken, CHP'li Sezgin Tanrıkulu bu durumu doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. 'Dostlarımız' kavramında HDP'nin kastedildiğini söyleyen Tanrıkulu, "Genel Başkanımız sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi Millet İttifakı derdi. Kastının bu olmadığını, dostlarımızın geniş bir çerçeveyi işaret ettiğini söylüyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. HDP'nin büyük baskı altında olduğunu aktaran Sezgin Tanrıkulu, "Bir taraftan genel başkanlar tutuklu, örgütleri büyük baskı altında, partiye karşı kapatma davası açılmış. Biz bunları gören bir siyasi parti olarak şunları söylüyoruz. Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz, umutsuz olmayın ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan HDP itirafı: İttifakta diyemediğimiz için 'dostlarımız' diyoruz | Video

"MİLLET İTTİFAKI'NDAKİ PARTİLERİ KASTETSEYDİ MİLLET İTTİFAKI DERDİ"

Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla birlikte iktidar olacağız kavramına da değinen Tanrıkulu, "Dostlarımız diyoruz o yüzden de ittifak falan filan... Genel Başkanımız sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi Millet İttifakı derdi. Kastının bu olmadığını, dostlarımızın geniş bir çerçeveyi işaret ettiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Tanrıkulu'ndan itiraf! Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarımız' kavramı altında yatan HDP gerçeği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA