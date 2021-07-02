CHP'li Tanrıkulu'ndan itiraf! Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarımız' kavramı altında yatan HDP gerçeği

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. HDP'nin büyük baskı altında olduğunu aktaran Sezgin Tanrıkulu, "Bir taraftan genel başkanlar tutuklu, örgütleri büyük baskı altında, partiye karşı kapatma davası açılmış. Biz bunları gören bir siyasi parti olarak şunları söylüyoruz. Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz, umutsuz olmayın ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" dedi.