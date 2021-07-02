CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan HDP itirafı: İttifakta diyemediğimiz için 'dostlarımız' diyoruz | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' kavramının altında HDP'nin yattığı değerlendirmeleri sıklıkla yapılırken, CHP'li Sezgin Tanrıkulu bu durumu doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. 'Dostlarımız' kavramında HDP'nin kastedildiğini söyleyen Tanrıkulu, "Genel Başkanımız sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi Millet İttifakı derdi. Kastının bu olmadığını, dostlarımızın geniş bir çerçeveyi işaret ettiğini söylüyoruz" dedi.