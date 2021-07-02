Yine T24 yine yalan haber! Rezil olunca haberi sildiler





EKŞİ: "YALANDIR, YALANDIR, YALAN"

Bilal Ekşi; T24 adlı internet sitesinin, "İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi" şeklindeki haberinin yalan olduğunu belirterek, "Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki 'İşten çıkarma' mesajıdır" ifadelerini kullandı.