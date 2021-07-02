Yine T24 yine yalan haber! Rezil olunca haberi sildiler

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; T24 adlı internet sitesini THY'den 2 bin 500 çalışanın çıkarıldığına yönelik haberi yalanladı.
EKŞİ: "YALANDIR, YALANDIR, YALAN"
Bilal Ekşi; T24 adlı internet sitesinin, "İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi" şeklindeki haberinin yalan olduğunu belirterek, "Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki 'İşten çıkarma' mesajıdır" ifadelerini kullandı.
T24 YALAN HABERİNİ SİLDİ
T24 adlı internet sitesinin muhabiri Adil Ergin Bağcı tarafından hazırlanan haberde; "THY çalışanları: Bizi baskı altında bırakarak 'işten atılacağımız' korkusuyla manipüle ettiler; protokolü kabul etmeyince yaklaşık 2500 çalışan olarak işten çıkarıldık" iddiaları yer aldı. T24 haber sitesinin söz konusu yalan haberini sildiği öğrenildi.
Yalan habere peş peşe sert tepkiler: Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu....
T24; "KATARLI GENÇLER TÜRKİYE'DE SINAVSIZ TIP OKUYABİLECEK" HABERİ İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
T24 haber sitesi, "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verdiği haber için özür metni yayımlamıştı.
T24 haber sitesi, özür için sınavın bitmesini beklemiş ve ilk oturumun sona ermesinin ardından, ilgili haberi alıntılayarak "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.