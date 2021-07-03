Son dakika haberi: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

Son dakika haberi: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında binlerce kişiden 1 milyarın üzerinde para alarak ve katılımcıları dolandırarak yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten ile aranan Aydın, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğuna giderek teslim oldu. Brezilya devleti ile temasa geçirilerek kısa zamanda yurda getirilmesi bekleniyor. Tosuncuk'un iade süreci için iki ihtimal olduğu bildiriliyor. Brezilya mahkemelerinin de bir yargılama sürecine gidebileceği belirtiliyor. Öte yandan Tosuncuk'un avukatlarından da açıklama geldi. Açıklamada, 'Tutuklanmama garantisi' vurgusu yapıldı.
Tosuncuk önceki gün gece sürpriz bir şekilde video yayınlayarak Türk konsolosluğuna gitti ve Türkiye'de yargılanmak istediğini, dolandırıcılık gibi bir amacının olmadığını,, işlerin büyümesi ile kontrolden çıktığını öne sürmüştü
AVUKATLARI TUTUKLANMAMA GARANTİSİ İSTEDİ!
Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından ülkeye gelişinin 1-2 günden daha kısa sürebileceğini ifade eden avukatları, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini ifade etti. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.
SON DAKİKA TOSUNCUK KONSOLOSLUKTA TALEPTE BULUNDU;
BENİ BREZİLYA POLİSİNE VERMEYİN
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya dair önemli bir bilgi verdi. Mehmet Aydın'ın konsolosluğa teslim olmasıyla ilgili küçük bir 'kriz' de yaşanıyor. Prosedürde elçiliğe ve konsolosluğa teslim olmak diye bir uygulama yok. Normal prosedürde elçilik veya konsolosluk kendisine bu şekilde teslim olan birini Brezilya polisine teslim ediyor. Brezilya polisi de 'mütekabiliyet' esasına göre veya İnterpol üzerinden teslim olan kişiyi ilgili ülkeye teslim ediyor. Ancak mevcut durumda Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmek istemedi, konsolosluk tarafından doğrudan Türkiye'ye teslim edilmek istiyor.
Bu bilgi ve uygulama teamülleri ışığında Türk makamları bu konuda bir çözüm bulmaya çalışıyor.
PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? İKİ İHTİMAL VAR
Peki iade süreci nasıl gerçekleşecek ve ihtimaller neler? İlk ihtimal kendi rızasıyla Brezilya'dan bir görevli ile Türkiye'ye gelmesi. Ancak hakkında kırmızı bülten bulunan Mehmet Aydın için ikinci ihtimal de akıllara geliyor.
Bunun için de bir süre verecek. O süre içinde evrakların gönderilmesi halinde inceleme başlayacak. Hangi suçlardan yargılandığı ve neden iade edilmesi gerektiği hususları irdelenecek.
Bu süre zarfında ise Aydın mahkeme kararıyla tutuklanacak veya bir evde kalması, bir de ikamet göstererek serbest kalması ihtimali doğacak.
Brezilya'da İncelemenin ardından mahkeme Mehmet Aydın'ın iadesine veya iadesinin reddine karar verecek. İadenin kabul edilmesi halinde de nakli için süreç başlayacak.
ÇİFTLİK BANK DAVASINDA SON DURUM
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden dosyada 3 bin 762 mağdur bulunsa da, 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi. 48 sanıklı dava 20 sanığın yargılaması devam ederken dosyası ayrılan 18 sanık yargılama sonucunda beraat etti.