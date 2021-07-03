Son dakika haberi: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

SON DAKİKA TOSUNCUK KONSOLOSLUKTA TALEPTE BULUNDU;

BENİ BREZİLYA POLİSİNE VERMEYİN

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya dair önemli bir bilgi verdi. Mehmet Aydın'ın konsolosluğa teslim olmasıyla ilgili küçük bir 'kriz' de yaşanıyor. Prosedürde elçiliğe ve konsolosluğa teslim olmak diye bir uygulama yok. Normal prosedürde elçilik veya konsolosluk kendisine bu şekilde teslim olan birini Brezilya polisine teslim ediyor. Brezilya polisi de 'mütekabiliyet' esasına göre veya İnterpol üzerinden teslim olan kişiyi ilgili ülkeye teslim ediyor. Ancak mevcut durumda Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmek istemedi, konsolosluk tarafından doğrudan Türkiye'ye teslim edilmek istiyor.