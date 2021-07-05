Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı ile ilgili detaylara SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 5.7.2021 22:04 Son Güncelleme: 5.7.2021 22:08

FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı ile ilgili detaylara SABAH ulaştı

HALİT TURAN HALİT TURAN
FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı ile ilgili detaylara SABAH ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamayla, FETÖ’nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı’nın, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) başarılı operasyonuyla Türkiye’ye getirildiğini açıklamıştı. Orhan İnandı ile ilgili detaylara SABAH ulaştı.

Başkan Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir" ifadeleriyle duyurmuştu. SABAH, İnandı ile ilgili detaylara ulaştı.

Erdoğan'ın, Kabine Toplantısında açıkladığı FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, başarılı bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen ve 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığı alan İnandı'nın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu, 2017'ye kadar Kırgızistan imamlığı, 2017 sonrasında ise Orta Asya Genel Sorumlusu olduğu, bu kapsamda ise, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan ülkelerinden sorumlu üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.

YEŞİL LİSTEDE YER ALIYOR

İnandı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı bilgisi edinilirken, FETÖ'nün en önemli isimleri arasında yer alıyor. Kırgızıstan'daki FETÖ okullarından da sorumlu olan İnandı, FETÖ'ye ait olan Sebat Vakfı'nın da başkanlığını yapıyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPTILAR

FETÖ'cülerin uzun süredir sosyal medya üzerinden İnandı için propaganda yaptığı, propaganda yapılan bu ismin MİT tarafından Türkiye'ye getirilmesinden örgüt üyelerinin rahatsız olduğu da öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı ile ilgili detaylara SABAH ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA