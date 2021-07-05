FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı ile ilgili detaylara SABAH ulaştı

Erdoğan'ın, Kabine Toplantısında açıkladığı FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, başarılı bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen ve 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığı alan İnandı'nın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu, 2017'ye kadar Kırgızistan imamlığı, 2017 sonrasında ise Orta Asya Genel Sorumlusu olduğu, bu kapsamda ise, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan ülkelerinden sorumlu üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.