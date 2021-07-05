FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı ile ilgili detaylara SABAH ulaştı

Başkan Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir" ifadeleriyle duyurmuştu. SABAH, İnandı ile ilgili detaylara ulaştı.
Erdoğan'ın, Kabine Toplantısında açıkladığı FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, başarılı bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen ve 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığı alan İnandı'nın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu, 2017'ye kadar Kırgızistan imamlığı, 2017 sonrasında ise Orta Asya Genel Sorumlusu olduğu, bu kapsamda ise, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan ülkelerinden sorumlu üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.
YEŞİL LİSTEDE YER ALIYOR
İnandı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı bilgisi edinilirken, FETÖ'nün en önemli isimleri arasında yer alıyor. Kırgızıstan'daki FETÖ okullarından da sorumlu olan İnandı, FETÖ'ye ait olan Sebat Vakfı'nın da başkanlığını yapıyor.