Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi | Video

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.00’da toplandı. Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini ifade etti. "FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına da kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplumdan temizledik." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...