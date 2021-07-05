Kariyer odaklı seçim yapın

1 milyon 240 binden fazla 8'inci sınıf öğrencileri ve velileri için bugünden itibaren lise tercih maratonu başlıyor. Tercih işlemleri 16 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Bu yıl Liseye Geçiş Sınavı
(LGS) puanıyla fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu
liselerine 56 bin 396, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 ve Anadolu imam hatip liselerine ise 36 bin 712 öğrenci alınacak. Ayrıca bazı özel okullar ile yabancı liseler de LGS Puanı isteyecek. Peki lise tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar kariyer hedefine göre lise tercihi yapılması gerektiğini söylüyor. Örneğin üniversite de sayısal bölüm okumak isteyen öğrenciler fen, sözel ve eşit ağırlıklı bölümler hedefleyenler ise Anadolu liselerini tercih etmeli.
KİMLER FEN LİSESİ TERCİH ETMELİ:
Tercih listesinde fen liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede tıp, eczacılık, diş hekimliği, teknoloji ve sağlık bilimleri gibi sayısal alanlardan birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir. Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacak.
KİMLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TERCİH ETMELİ:
Üniversitede gazetecilik, halkla ilişkiler, edebiyat ya da tarih gibi yükseköğretim programlarında okumak isteyen adayların ise yine sosyal bilimler liselerini tercih etmeleri gerek. Ancak sosyal bilimler lisesini tercih edecek öğrencilerin Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacak. Fen Liselerini veya Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğrenciler daha sonra üniversiteye hazırlanacakları alanı değiştirmek isterlerse en geç 10'uncu sınıfın sonuna kadar okul türü değişikliği yapmak zorunda kalacaklar.
ANADOLU LİSELERİNİN AVANTAJI: Anadolu lisesi
tercih eden öğrencilerin üniversite sınavlarına yönelik alan seçim şansı daha yüksek. İktisat, işletme, hukuk, psikoloji ve uluslararası ilişkiler gibi programlara girişte Anadolu liseleri Türkçe ve matematik ağırlıklı dersler uyguladığı için adayları destekleyici nitelikte bir eğitim sunuyor.