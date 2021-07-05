Mansur Yavaş'ın bir vaadi daha havada kaldı! Gölbaşı ve Bala sulu tarım bekliyor

SULU TARIMDAN 5 MİLYAR GELİR VAADİ

Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Kulübü Derneği'nin toplantısına katıldı ve "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz. Bin kilometre karelik alanda üretilecek sebze neredeyse Türkiye'nin tümüne yetecek, hem oradaki köylüler para kazanacak hem Ankaralı ucuz sebze yiyecek" dedi. Yavaş, çıktığı bir televizyon programında, Kızılırmak'tan Kesikköprü Barajı üzerinden Ankara'ya su sağlanan hattın kullanılması gerektiğini kaydetti ve bu kapsamda Gölbaşı ve Bala'da "sulu tarım" projesi vadederek şunları söyledi: Kesikköprü Barajı'ndan gelen suyu mutlaka akıtmamız gerekiyor, yoksa borular kullanılmaz hale geliyor, 1 milyarlık yatırım atıl hale geliyor. Biz bunu Gölbaşı ve Bala arasında 1000 km karelik bir alanda 150-250 bin dönüm arasında sulu tarım yapılması için proje yapıp suyu oraya vereceğiz. Verdiğiniz zaman arpa-buğday olursa çiftçi iki mislini kazanıyor. Mısır türü endüstriyel bitkiler ekerse 4 mislini kazanıyor. Ama domates, salatalık, marul gibi diğer sebzeleri ektiği zaman orada elde edilecek gelir en az 5 katrilyon, yani şimdiki parayla 5 milyar, bu 5 milyar lira Ankara'nın çeşitli sektörlerine dağılacak.