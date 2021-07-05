Son dakika: Tosuncuk Çiftlik Bank'ın şifrelerini verdi!

ÇİFTLİKBANK'IN TEMELİNİ BU BODRUM KATINDA YAPTI

Diğer yandan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki bodrum katta kaldığı ev görüntülendi. Çiftlik Bank'ın bütün yazılım ve teknik detaylarının planlandığı evin bulunduğu sokaktaki komşuları, Aydın'ı 'sessiz, sakin, kimse ile konuşmaz' diye tarif etti.



BİTCOIN İDDİASINA AVUKAT YANITI: ŞİMDİ AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIZ

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılan ayrılan avukatlardan Fatih Kuş bazı soruları yanıtsız bırakırken, "Henüz yazılı ifadesine başlanmadı" dedi. Şirket evraklarının incelenmesiyle birlikte Aydın'a yöneltilecek yeni soruların hazırlanacağı da vurgulandı. Mehmet Aydın'ın Avukatı Fatih Kuş, Mehmet Aydın'ın paraları Bitcoin'e yatırarak artırdığı ve bu nedenle teslim olduğu iddialarıyla ilgili "Şimdi açıklamaya yapmayacağız. Müvekkilimiz yazılı ifadesini verdikten sonra basın açıklaması yapacağız" dedi. Mehmet Aydın'ın Avukatı Fatih Kuş, Aydın'ın ailesinin baskı gördüğü ve bu nedenle teslim olduğu iddialarıyla ilgili kendilerine yöneltilen soruya ise "Yok öyle bir şey" cevabını verdi.



Emir SOMER - Mustafa BAKIRHAN / Seda Nur GÜNAYDIN / Dilek YAMAN DEMİR / SABAH