Sözcü manipülasyon ve yalan teröründe zirveye ulaştı: Gerçek ortaya çıkmıştı

İKTİDARI ELEŞTİRDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI ALGISI VERİLDİ

Sözcü manşetinde ise "İttifak ortağına ters kelepçe!" başlığını atarken, yazı içeriğinde ise Yümlü'nün iki gün önceki bir konuşmasında iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığını belirterek "Sen misin bu eleştirileri yapan" cümlelerini kullandı.

Büyük bir algı operasyonuna girişen Sözcü, Yümlü'nün sırf eleştiri yaptığı için gözaltına alındığı algısını yineledi.

Ordu Valiliği'nin açıklamasını ise küçük bir şekilde yer veren Sözcü, "Valilik, Yümlü'nün eleştirilerinden dolayı değil, Kovid-19 temaslı olduğu ve direndiği için kelepçelendiğini söyledi" dedi.