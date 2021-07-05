Sözcü manipülasyon ve yalan teröründe zirveye ulaştı: Gerçek ortaya çıkmıştı

Cumhuriyet, Sözcü, Oda TV, HALK TV gibi medya kuruluşları Ordu Altınordu İlçesi'nde Büyük Birlik Partili (BBP) kadın yöneticinin iktidarı eleştirdikten sonra ters kelepçeyle gözaltına alındığı yönünde haberleri dün yapmış, Ordu Valiliği haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak haberleri yalanlamıştı.
SÖZCÜ YİNE MANİPÜLASYON PEŞİNDE!
Sözcü Gazetesi bugün manipülasyon içeren yalan içeriği yine manşetine taşıdı. Gazete, BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığı yalanını tekrarlayıp "İktidarın, eleştiri yapan ortağı BBP'liye bile tahammülü yok" ifadelerini kullandı.
İKTİDARI ELEŞTİRDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI ALGISI VERİLDİ
Sözcü manşetinde ise "İttifak ortağına ters kelepçe!" başlığını atarken, yazı içeriğinde ise Yümlü'nün iki gün önceki bir konuşmasında iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığını belirterek "Sen misin bu eleştirileri yapan" cümlelerini kullandı.
Büyük bir algı operasyonuna girişen Sözcü, Yümlü'nün sırf eleştiri yaptığı için gözaltına alındığı algısını yineledi.
Ordu Valiliği'nin açıklamasını ise küçük bir şekilde yer veren Sözcü, "Valilik, Yümlü'nün eleştirilerinden dolayı değil, Kovid-19 temaslı olduğu ve direndiği için kelepçelendiğini söyledi" dedi.
BBP: "BAĞLAMINDAN KOPARILARAK HABER YAPILDI"
BBP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Üzeyit Tunç, medyada çıkan manipülasyon içeren haberlerle ilgili açıklamalarda bulunarak bağlamından koparılarak haberler yapıldığının altını çizdi.
BBP Sözcüsü Tunç şunları kaydetti:
"Bugün bir kısım medyada yer alan Ordu Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fatma Yümlü'nün polis tarafından kısa süre gözaltına alınıp, bırakılması, gözaltına alınış biçimi ve akabinde gelişen olaylar ile ilgili yapılan haberler, bağlamından koparılarak, farklı şekilde yorumlanarak, haberleştirilmiştir.
Vaki olan, Sayın Fatma Yümlü'nün bir siyasetçi olarak yapmış olduğu siyasi değerlendirmeler ve yapmış olduğu eleştiriler neticesinde yapılmış şeklinde yapılmıştır.
Bu gözaltı hadisesi, yukarda bahsettiğimiz konuyla hiç bir ilgisi olmayan bir sebeple, (pandemi süreci uygulamaları) polis memurlarını yetkilerini ve kanunla çizilmiş görev tanımlarını fazlasıyla aşan, hiçbir şekilde kabul etmediğimiz, reddettiğimiz bir şekilde uygulamasıyla kamuoyunun gündemine düşmüştür.
Fatma hanımın olay süresinde partideki görevini ve parti kimliğini paylaşmamış olması da mazeret olarak kabul edilemez."
ORDU VALİLİĞİ: "HABERLER GERÇEĞİ YANITMIYOR!"
Ordu Valiliği, medya kuruluşlarında yer alan ve çarpıtılan haberlerle ilgili bir açıklama yayınlayarak çıkan haberleri yalanladı.
Ordu Valiliği yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bazı basın yayın organlarına yer alan 'BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 2 Temmuz. 2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Altınordu ilçemizde, ilçe sağlık müdürlüğü filyasyon ekipleri emniyetimizi arayarak, Fatma Yümlü adlı esnafımızın Kovid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur.
Kovid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır"