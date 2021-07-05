Yerli aşıda kritik aşama! VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı İstanbul'da uygulanmaya başlandı

Bu kriterlere uyan ve diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkları kontrol altında olan vatandaşları aşı programı için gönüllü olmaya davet eden Çetinkaya, "Direkt bize başvurabilirler. İsterlerse internet ortamında da başvurabilirler. Faz-2 çalışmamız 330 gönüllü ile planlandı. Şu andaki başvuruları da kabul ediyoruz." bilgisini verdi.

GÖNÜLLÜLERE AŞILARI, TETKİK SONUÇLARINA GÖRE YAPILIYOR

SBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Çınarka da VLP aşısının, virüsün parçacıklarının, genomunun alınmadan antijenik yapı oluşturularak kişide antikor oluşmasına dayalı yeni bir teknoloji olduğunu hatırlattı.

Faz-1'in 38, Faz-2'nin de 330 gönüllüyle yürütüldüğünü aktaran Çınarka, Faz-3 çalışmalarının ise 15 bin kişiyle yapılmasının planlandığını ifade etti.