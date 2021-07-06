Çiftlik Bank davasında son dakika: İtiraf geldi, dosyaya girdi: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu!

Türkiye'ye getirilen firari CEO tosuncuk Mehmet Aydın'la ilgili işlemler sürerken birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanmaya ve yeni bilgiler dosyaya girmeye devam ediyor. Çiftlik Bank soruşturmasında 'Ben de mağdur oldum' bahanesiyle Türkiye'ye teslim olan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'la ilgili kafalardaki sorular ortaya çıkan ifşaatlarla her geçen gün daha da netleşiyor. 'Yıllar sonra neden teslim oldu?', 'Parası mı bitmişti', 'Yoksa yakalanmak üzere olduğu için mi Türk yetkililere başvurdu?' soruları sorulurken Çiftlik Bank'la ilgili ikinci bir dava bu soruların bir kısmını aydınlatacak gibi. İşte detaylar:

Son dakika haberi: Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz mahkemede verdiği ifadesinde şirketin yönetim kurulunda bulunan sanıklar Hakkı Cangül ve Ahmet Furkan Ferman'ın, Aydın'ın koruması ve elinde daha önce onun adına imza atma yetkisi bulunan Cafer Çolak'a mallara el koyulmuş olmasına rağmen geçmişe yönelik imza attırdıklarını söyledi.

ÇARPICI İTİRAF VE PARA OYUNU

İmza attırmaktaki amacı da açıklayan Yıkılmaz, "Çiftlik Bank'ın Yeşilyurt Gayrimenkul'de 2 milyon liraya yakın bir alacağı var. Çolak'a imza attırarak paranın yarısını tahsil ettiler. Hakkı'nın babası Şinasi ve başkalarının hesaplarına aktardılar. Bunun araştırılmasını istiyorum" dedi.

Bu son dakika itirafı akıllara "Aydın Türkiye'ye döndükten sonra kendisine güvendiği adamları aracılığı ile para garantisi oluşturmaya çalışıyor, uzaktan para depoluyor" ihtimalini getirdi. Mahkeme, Cangül ve Ferman hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, gerekli araştırmaların yapılmasını istedi.