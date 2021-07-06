FETÖ’nün beyin takımı yakalandı, firarileri korku sardı! İnandı’nın irtibatları deşifre oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün yurtdışındaki yapılanmasına yönelik başarılı operasyonları sürdürüyor. Sadece bu yıl içerisinde örgüt elebaşısının yeğeni Selahattin Gülen, örgütün emniyet personelinden sorumlu mahrem imamlarından Ahmet Yiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasından İsmail Okkalı, FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay'ı yakalayarak ülkeye getiren MİT, örgütün önemli bir ismini daha yakaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısında yakalandığı duyurulan İnandı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtildi. Erdoğan'ın, açıkladığı FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın 1995 yılında Kırgızistan'a yerleştiği, 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığı aldığı ve FETÖ'nün bölgedeki eğitim yapılanmalarının başındaki üst düzey yöneticilerinden olduğu öğrenildi. 2017'ye kadar Kırgızistan imamlığı, 2017 sonrasında ise Orta Asya Genel Sorumlusu yapan İnan'ın örgüte eleman temin edilmesinde büyük rol oynayan FETÖ eğitim kurumlarının başında yer aldı.
25 ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE PASAPORT TEMİN ETMİŞ
İnandı'nın Kırgızistan sorumluluğunun ardından Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ülkelerinin de sorumluluğunu yaptığı buradaki FETÖ yapılanmasını yönettiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yeşil kategoride aranan zanlının, FETÖ'ye ait olan Sebat Vakfı'nın da başkanlığını yaptığı belirtildi. Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan yakalama kaydı bulunan Orhan İnandı, FETÖ'nün 2001 yılından bu yana Kırgızistan Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyor. Orhan İnandı, 2017 yılında ise örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı ile hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içerisine alan bölgenin genel sorumlusu oldu. Kırgızistan'da bulunduğu süreç içerisinde sık sık FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya-Saylorsburg'daki karargahına ziyaretler gerçekleştiren Orhan İnandı, son olarak Mart 2021 ayı içerisinde karargaha giderek talimat aldığı öğrenildi. Orhan İnandı, örgüt üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimler ile de irtibatlı olduğu belirlendi. FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan Orhan İnandı'nın, Pensilvanya'dan Bylock vasıtasıyla aldığı talimatlar doğrultusunda örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağladığı ve aralarında Mustafa Özcan ile Bank Asya Eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasadışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin ettiği öğrenildi.
ADİL ÖKSÜZ İLE TOPLANTILARA KATILMIŞ
Türkiye'de bulunduğu ve örgütsel faaliyet içerisinde yer aldığı 1985-1995 yılları arasında FETÖ mahrem yapılanmasında da görev alan Orhan İnandı'nın, mezkur dönemde ev sorumlusu, belletmen, müdür, eğitim danışmanı pozisyonlarında da terör örgütüne hizmet ettiği, Bekir Ünal ve Sait Aksoy isimli örgüt yöneticilerine bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Orhan İnandı'nın Ankara'da bulunduğu söz konusu dönemde Adil Öksüz ile de örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldiği, FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işlettiği, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet ettiği ve Türk Devleti'nin itibarını istismar ederek Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyetler yürüttüğü öğrenildi.
FİRARİLER ÇILDIRDI
FETÖ'cülerin uzun süredir sosyal medya üzerinden İnandı için propaganda yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalandığını açıklamasının ardından ise firari FETÖ'cüler sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürütmeye başladı. İnandı'nın eli kelepçeli fotoğraflarını paylaşan örgüt üyeleri, fotoğraflarda oynama yaparak İnandı'nın ellerinin mor olduğunu, işkence gördüğünü ima etmeye çalıştı. Güvenlik kaynakları örgütün bu panik halinin MİT'in yurtdışındaki önemli isimleri yakalayıp Türkiye'ye getirmesi ve İnandı'nın vereceği kritik bilgilerin korkusundan kaynaklandığını belirtti.