FETÖ’nün beyin takımı yakalandı, firarileri korku sardı! İnandı’nın irtibatları deşifre oldu

25 ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE PASAPORT TEMİN ETMİŞ

İnandı'nın Kırgızistan sorumluluğunun ardından Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ülkelerinin de sorumluluğunu yaptığı buradaki FETÖ yapılanmasını yönettiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yeşil kategoride aranan zanlının, FETÖ'ye ait olan Sebat Vakfı'nın da başkanlığını yaptığı belirtildi. Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan yakalama kaydı bulunan Orhan İnandı, FETÖ'nün 2001 yılından bu yana Kırgızistan Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyor. Orhan İnandı, 2017 yılında ise örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı ile hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içerisine alan bölgenin genel sorumlusu oldu. Kırgızistan'da bulunduğu süreç içerisinde sık sık FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya-Saylorsburg'daki karargahına ziyaretler gerçekleştiren Orhan İnandı, son olarak Mart 2021 ayı içerisinde karargaha giderek talimat aldığı öğrenildi. Orhan İnandı, örgüt üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimler ile de irtibatlı olduğu belirlendi. FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan Orhan İnandı'nın, Pensilvanya'dan Bylock vasıtasıyla aldığı talimatlar doğrultusunda örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağladığı ve aralarında Mustafa Özcan ile Bank Asya Eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasadışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin ettiği öğrenildi.