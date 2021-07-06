Türkiye'yi duygulandıran Şanlıurfalı Merve Akpınar SABAH'a konuştu: En büyük hayalini açıkladı...

Biz 7 kardeşiz. 5 erkek, 2 kız. Ben başta tüm ailelere ve insanlara sesleniyorum. Herkes kız çocuklarını okutsun. Bana çevrede insanlar 'Sen şort giyemezsin. Sen kızsın, sporla ne işin var" dedi. Ama başta ailem ve hocalarım olmak üzere bana destek verdiler. Ben de kendilerini İnşallah mahcup etmem." ifadelerini kullandı.

Anne Emine Akpınar; "ben kızımın başarılı olmasını istiyorum. Kızımın hedefi iyi bir doktor ve iyi bir sporcu olmak. Biz kendisini destekliyoruz. İnşallah başarılı olur." dedi.