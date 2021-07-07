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Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: Ay yıldızın gölgesine canımız feda
Giriş Tarihi: 7.7.2021 07:02 Son Güncelleme: 7.7.2021 07:05

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: Ay yıldızın gölgesine canımız feda

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: Ay yıldızın gölgesine canımız feda

15 Temmuz’da darbecilere karşı direnirken yaralanan Musa İlhan ve İsmail Acur, 5 yıldır vücutlarında G-3 mermisiyle yaşıyor. Kahraman gaziler: Kurşunu onur nişanımız gibi taşıyoruz. Vatanımızın hürriyet belgesi bu...

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, darbecilere karşı en ön safta direnenlerden gazi Musa İlhan (44) ve gazi İsmail Acur (37) 5 yıldır vücutlarında duran G3 mermisi ile yaşıyor.



İBB AKOM binası önünde kalbinin birkaç milim üzerinden vurulan İlhan'ın vücuduna saplanan mermi çok riskli olduğu için çıkarılamadı. Göğsünde bir kurşun var.



O gece İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde başından vurulan ve sağ gözünü kaybeden Acur'un ise kurşun tam şahdamarının yanına saplandı. O da 5 yıldır o kurşunu taşıyor.



Demokrasi kahramanları Acur ve İlhan, 5 yıldır vücutlarının bir parçası halini alan ve "şeref madalyamız" adını verdikleri kurşunlarla yaşıyor.



Al bayrağı hedef alan hain kalkışmanın 5'inci yıldönümünde SABAH'a konuşan kahramanların dillerinden dökülen cümlelerse hep aynı: Ay yıldızın gölgesine canımız feda. Yine olsa yine yaparız!



Musa İlhan:
Aradan 5 sene geçti, kalbime zarar verebilir diye kurşunu kimse çıkaramadı. Bu saatten sonra da çıkarmalarına izin vermem, o kurşun benim yüreğimle bir oldu. Onur nişanım gibi gururla taşıyorum. İnanıyorum ki o kurşun benim için cennet kapılarının kutsal anahtarı olacak.



İsmail Acur:
Boynumda, şahdamarımın hemen yanı başında bir şeref madalyası var. Bu benim için öyle kutsal bir şey ki, değerini kelimelerle ifade edemem. Milletimizin, vatanımızın hürriyet belgesi bu.

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15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: Ay yıldızın gölgesine canımız feda
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