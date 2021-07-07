15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: Ay yıldızın gölgesine canımız feda

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, darbecilere karşı en ön safta direnenlerden gazi Musa İlhan (44) ve gazi İsmail Acur (37) 5 yıldır vücutlarında duran G3 mermisi ile yaşıyor.
İBB AKOM binası önünde kalbinin birkaç milim üzerinden vurulan İlhan'ın vücuduna saplanan mermi çok riskli olduğu için çıkarılamadı. Göğsünde bir kurşun var.
O gece İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde başından vurulan ve sağ gözünü kaybeden Acur'un ise kurşun tam şahdamarının yanına saplandı. O da 5 yıldır o kurşunu taşıyor.
Demokrasi kahramanları Acur ve İlhan, 5 yıldır vücutlarının bir parçası halini alan ve "şeref madalyamız" adını verdikleri kurşunlarla yaşıyor.
Al bayrağı hedef alan hain kalkışmanın 5'inci yıldönümünde SABAH'a konuşan kahramanların dillerinden dökülen cümlelerse hep aynı: Ay yıldızın gölgesine canımız feda. Yine olsa yine yaparız!
Musa İlhan:
Aradan 5 sene geçti, kalbime zarar verebilir diye kurşunu kimse çıkaramadı. Bu saatten sonra da çıkarmalarına izin vermem, o kurşun benim yüreğimle bir oldu. Onur nişanım gibi gururla taşıyorum. İnanıyorum ki o kurşun benim için cennet kapılarının kutsal anahtarı olacak.