15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: Ay yıldızın gölgesine canımız feda





Musa İlhan:

Aradan 5 sene geçti, kalbime zarar verebilir diye kurşunu kimse çıkaramadı. Bu saatten sonra da çıkarmalarına izin vermem, o kurşun benim yüreğimle bir oldu. Onur nişanım gibi gururla taşıyorum. İnanıyorum ki o kurşun benim için cennet kapılarının kutsal anahtarı olacak.