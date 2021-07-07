Son dakika: Bataklık Operasyonu'nda dikkat çeken 'baldız' detayı! Kara para trafiğinin tam göbeğinde...

'BALDIZ' DETAYI

İddianamede çetenin kadın üyelerinin faaliyetleri de dikkat çekti. Buna göre, suç gelirinden elde edilen paraların bir bölümü, Nejat Daş'ın baldızı şüpheli Handan Kaymaz'ın sorumlusu olduğu Şehnaz Döviz ve Altın Şirketi üzerinden piyasaya sürüldü. Handan Kaymaz'a yönelik "Söz konusu döviz bürosu aracılığıyla uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet gösterdiği ispatlanmıştır" denildi.

Çetin Gören'in ablaları şüpheli Selma (Gören) Bilici ve Fadile (Gören) Köse hakkında, MASAK'a ihbar yapıldı. Bu ihbarda 2 şüpheli adına bir kamu bankasında 'para dolu iki kasanın bulunduğu' belirtildi. 2 abla ile ilgili "Brüksel üzerinden Antep'e 120 milyon Euro üzerinde paranın fiziken ülkemize getirilmesinde görevli kuryeler arasında olduğu" ifadesi yer aldı.