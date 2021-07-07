Son dakika: Kurban bayramı ve aşılama için önemli kararlar

BAYRAM ÖNCESİ YÜZDE 70 HEDEFİ: Bayramda bir hareketlilik olacağını biliyoruz; bayram öncesi aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70'ine erişebilir olup, aşılayalım istiyoruz. O nedenle de illeri sınıfladık. Yüzde 75'in üzeri mavi, yüzde 65'in üzeri sarı, yüzde 55'in üzeri turuncu, yüzde 55'in altındakiler ise kırmızı şeklinde. Bütün iller nüfusuna göre nerede olduğunu görecek. Herkesin, ilinde toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığını görebilir ve biliyor olması gerekiyor. Diğer illerle kıyaslayarak herkesin bu dönemde üzerine düşeni yapması gerekiyor.

