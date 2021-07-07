Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'yla ilgili bomba bilgiler! SABAH detaylara ulaştı

36 YILLIK ÖRGÜT ÜYESİ



FETÖ ile ilk teması üniversite öğrenimi için Ankara'ya geldiği 1985'te Ankara-Beştepe'de bulunan bir örgüt evinde kalmasıyla başlayan İnandı'nın Ankara'da Bilal kod ismini kullandığı, bu dönemde örgüte ait üç öğrenci evinin sorumluluğunu üstlendiği öğrenildi. 1991 ile 1993 yıllarında Ankara'da örgüte ait yurt ve dershanelerde öğretmenlik, idarecilik, serrehberlik yapan zanlının, Ankara'da bulunduğu dönemde hemşerisi olan Adil Öksüz ile örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldiği, sonrasında İstanbul'a giderek elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerine katıldığı öğrenildi. O dönemde üst ilişkisi FETÖ Dershaneler Genel Sorumlusu Bekir Ünal'a bağlı yapılanmada görev yapan örgüt yöneticisinin 1993 yılında FETÖ Trabzon İl Eğitim Danışmanlığına atandığı, Karadeniz Bölgesi Eğitim Danışmanı Ergün Kurum ile birlikte FETÖ Türkiye Eğitim Danışmanı olarak faaliyet gösteren Sait Aksoy'a bağlı olarak çalıştığı belirtildi.