Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'yla ilgili bomba bilgiler! SABAH detaylara ulaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün yurtdışındaki yapılanmasına yönelik son operasyonunda örgütün beyin takımından Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
Orhan İnandı'nın operasyonunun ayrıntıların SABAH ulaştı. İnandı'nın yurtdışında ilişki yaşadığı bir kadınla buluşmak üzere korumalarından ayrıldığı anda düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı.
36 YILLIK ÖRGÜT ÜYESİ
FETÖ ile ilk teması üniversite öğrenimi için Ankara'ya geldiği 1985'te Ankara-Beştepe'de bulunan bir örgüt evinde kalmasıyla başlayan İnandı'nın Ankara'da Bilal kod ismini kullandığı, bu dönemde örgüte ait üç öğrenci evinin sorumluluğunu üstlendiği öğrenildi. 1991 ile 1993 yıllarında Ankara'da örgüte ait yurt ve dershanelerde öğretmenlik, idarecilik, serrehberlik yapan zanlının, Ankara'da bulunduğu dönemde hemşerisi olan Adil Öksüz ile örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldiği, sonrasında İstanbul'a giderek elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerine katıldığı öğrenildi. O dönemde üst ilişkisi FETÖ Dershaneler Genel Sorumlusu Bekir Ünal'a bağlı yapılanmada görev yapan örgüt yöneticisinin 1993 yılında FETÖ Trabzon İl Eğitim Danışmanlığına atandığı, Karadeniz Bölgesi Eğitim Danışmanı Ergün Kurum ile birlikte FETÖ Türkiye Eğitim Danışmanı olarak faaliyet gösteren Sait Aksoy'a bağlı olarak çalıştığı belirtildi.
1995'DE KIRGIZİSTAN'A GİTTİ
1995'de FETÖ yapılanması tarafından Kırgızistan'a görevlendirilen İnandı, 1995-1998 yılları arasında Sebat Eğitim Kurumları'nın Genel Müdür Yardımcısı olarak FETÖ Kırgızistan Sorumlusu Naci Tosun'a bağlı çalıştı. 1998-2001 yılları arasında FETÖ Kırgızistan Sorumlusu Aziz Gürcan'a bağlı olarak Sebat Eğitim Kurumları yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürüten İnandı, 2001 yılından 2017'e kadar ise Sebat Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve FETÖ Kırgızistan İmamı olarak faaliyet yürüttü.2017'den sonra Kırgızistan imamlığının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın dâhil olduğu FETÖ Orta Asya Bölge Sorumlusu olan örgüt yöneticisinin bu dönemde FETÖ Yurt Dışı Yapılar Sorumlusu Ali Ursavaş'a bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. İnandı aynı zamanda Pensilvanya'daki örgüt karargâhına düzenli olarak giderek talimatlar aldı.
KIRGIZİSTAN'DA TOPLADIĞI HİMMET MAHREM YAPIYA AKTARDI
Elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra örgütün üst düzey yöneticilerinden Mustafa Özcan, Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz, İsmet Aksoy, Naci Tosun, Ali Ursavaş ve Said Aksoy gibi örgütün üst düzey sorumluları ile örgütsel toplantılara katılan İnandı'nın son olarak Mart 2021'de Pensilvanya'da elebaşı Gülen ile görüştüğü öğrenildi. Kırgızistan'daki Türk ve Kırgız örgüt mensuplarından topladığı himmetin belirli bir kısmını mahrem hizmetlerde kullanılmak üzere düzenli olarak Mustafa Özcan'a ileten İnandı'nın aynı zamanda FETÖ Yurtdışı Mali Sorumlusu Mustafa Özcan'ın örgüt adına Kırgızistan'a transfer ettiği kara paranın aklanmasında kritik rol üstlendiği kaydedildi.