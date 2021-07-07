Son dakika | Ve Tosuncuk’un ilk ifadesi geldi

Son dakika... Kurduğu saadet zinciri projesinde çok sayıda vatandaşın parasıyla yurt dışına kaçan ve yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın 4 günlük boyunca emniyette gözaltında kaldı, 19 saat süren ifade işlemi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Emniyette Aydın'a 70 sayfadan oluşan sorular soruldu. Mehmet Aydın'ın verdiği ilk yanıt da ortaya çıktı.
TOSUNCUK'UN 85 SAYFALIK İFADESİNDE 'PARA' DETAYI
Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bulunan Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ndeki çok merak edilen ifadesi 85 sayfadan oluşuyor.
Aydın'ın yurt dışından gelirken yanında para getirip getirmediği henüz netlik kazanmasa da binlerce mağduru bulunan Çiftlik Bank dosyası kapsamında mağdurların parasını ödemek istediğini söylediği öğrenildi. Aydın emniyette verdiği sorgusunda bu düşüncesini, "mağdurların parasını ödemek istiyorum" diye dile getirdi.
İŞTE İLK İFADESİNDE SÖYLEDİKLERİ
"Çiftlikbank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin (isimleri veriyor) para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki Çiftlikbank işlerinin ise çalışanlarınca (isimlerini veriyor) yürütüldüğünü, Çiftlikbank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiflikbank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyiniyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyiniyetli olduğunu gösterdiğini, ancak sistemde görev alan şahısların kötüniyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kedisini de zarara uğrattıklarını, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken çiftlik bank mağdurlarının 64.000.000 TL zarara uğradığınının haber yapılması üzerine ülkemizde kurulu Çiftlikbank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200.000.000 TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, Brezilya Sao Paolo'da bulunan Ülkemiz Büyükelçiliğine giderek teslim olduğunu" beyan etmiştir.
İlk işlemleri İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde yapılan Mehmet Aydın, 4 günlük gözaltı süresi boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeydi. Aydın'ın şirketiyle ilgili yanında getirdiği evraklar İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde incelendi.
Evraklar iddianamede yer alan MASAK ve müfettiş raporlarıya karşılaştırdı. 300 sayfadan oluşan evrakların karşılaştırmasıyla birlikte polislerin Mehmet Aydın'a yönelteceği 70 sayfalık sorular hazırlandı ve ifade alma süreci başladı. İfade alma işlemi 19 saat boyunca sürdü ve tamamlanmasının ardından da adliyeye sevki sağlandı.
TOSUNCUK MEHMET AYDIN'I ADLİYEDE NE BEKLİYOR?
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Mehmet Aydın'ın ilk olarak diğer illerdeki tüm dosyalara yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildiği 102 mağdurlu Çiftlik Bank dolandırıcılığı dosyasında ifade verecek.
Anadolu Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş'ın alacağı ifade kapsamında Mehmet Aydın hakkında serbest bırakma, tutuklama veya adli kontrolü yönünde Sulh Ceza Hakimliğine sevki noktasında bir karar verilmesi bekleniyor.