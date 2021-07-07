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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Meral Akşener verdiği sözü jet hızıyla unuttu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Meral Akşener verdiği sözü jet hızıyla unuttu

Özel uçağa binmeyeceğine dair söz veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinde özel jet kullandığı ortaya çıktı. Jete binmesi sonrasında Akşener'in özel jetlerle ilgili sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı

Özel uçağa binmeyeceğine dair söz veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya ziyaretinde özel jete binince verdiği söz tekrar gündeme geldi.
Akşener'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinde özel jet kullandığı ortaya çıktı. Jete binmesi sonrasında Akşener'in özel jetlerle ilgili sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Akşener 2018'de özel jetlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz özel uçakla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğiz, söz, söz. Yarın, dört sene sonra, beş sene sonra Meral ablayla gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim."
Akşener, sosyal medya hesabından 2018 yılındaki bir paylaşımında ise "Buradan ilk defa ilan ediyorum. Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz, cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız" ifadesini kullanmıştı.
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Meral Akşener verdiği sözü jet hızıyla unuttu
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