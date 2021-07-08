BAYKAR’dan büyük başarı! Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı

25 SAAT 46 DAKİKA HAVADA KALDI

Bayraktar AKINCI TİHA'nın 38.039 feet'e çıktığı bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı. Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen uzun uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI havada 7.507 km yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.

HARP BAŞLIKLI MAM-T İLE BAŞARILI ATIŞ

Bayraktar AKINCI TİHA 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testinde Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.