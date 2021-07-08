Son dakika: Eski tuğgeneral Serdar Atasoy itiraflarını inkar etti!

SON DAKİKA BEYANLARINI İNKAR ETTİ

Sanık Yıldırım Güneş'i Harp Okulundan tanıdığını, ayrıca Harp Akademisinde iki yıl beraber öğrenim gördüğünü belirten Atasoy, "Daha sonra görev nedeniyle Yıldırım Güneş'i gördüğüm oldu. Ancak örgütsel olarak tanımıyorum kendisini." İfadelerini kullandı.

Daha sonra Mahkeme Başkanı, Tanık Serdar Atasoy'un soruşturma aşamasında, Yıldırım Güneş için "Bu şahıs benim devre arkadaşımdır. Kurmaylık sınavı sonrasında akademiye birlikte gittiğim kişidir. Bu şahıs da örgütten idi." Söylemlerinde bulunduğu ifadesini okudu. Sanık Güneş'in örgütsel bir ilişkisinin olduğuna dair bir söylemde bulunmadığını ileri süren Atasoy, itiraf içeren ifadesini baskı altında verdiğini iddia etti.

Emniyette verdiği ifadede 2015'e kadar örgütle ilişkisi olduğunu, kendisinden sorumlu mahrem imamla operasyonel hat ve ankesörle iletişim kurduğu itirafında bulunan Serdar Atasoy, mahkemede ise "Yıllar önce örgütle temasımı kesmiş bir insanım. Zaten o zaman örgüt olduğunu bilseydim böyle bir yapı içerisinde olmazdım." Dedi. Daha önce verdiği ifadeleri inkar ettiğine ilişkin tutulan duruşma zaptı Atasoy'un yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.