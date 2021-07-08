SON DAKİKA HABERİ: FETÖ itirafçısı yeniden gözaltında! Serdar Atasoy yakalandı

TANIK OLDUĞU MAHKEMEDE İFADESİNDEN VAZGEÇTİ

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy, FETÖ üyeliği suçundan yargılanmasına devam edilen eski albay Yıldırım Güneş'in davasında tanık olarak dinledi. Sanık Yıldırım Güneş'i Harp Okulundan tanıdığını, ayrıca Harp Akademisinde iki yıl beraber öğrenim gördüğünü belirten Atasoy, "Daha sonra görev nedeniyle Yıldırım Güneş'i gördüğüm oldu. Ancak örgütsel olarak tanımıyorum kendisini." İfadelerini kullandı. Daha sonra Mahkeme Başkanı, Tanık Serdar Atasoy'un soruşturma aşamasında, Yıldırım Güneş için "Bu şahıs benim devre arkadaşımdır. Kurmaylık sınavı sonrasında akademiye birlikte gittiğim kişidir. Bu şahıs da örgütten idi." Söylemlerinde bulunduğu ifadesini okudu. Sanık Güneş'in örgütsel bir ilişkisinin olduğuna dair bir söylemde bulunmadığını ileri süren Atasoy, itiraf içeren ifadesini baskı altında verdiğini iddia etti. Daha önce verdiği ifadeleri inkar ettiğine ilişkin tutulan duruşma zaptı Atasoy'un yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

HAKKINDA 32,5 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

yürütülen soruşturma kapsamında Serdar Atasoy sevk edildiği sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunda etkin pişmanlıkta bulunarak örgütsel faaliyetlerini anlattığı, bu nedenle hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmıştı. Soruşturma sonucunda hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

KAÇMA ŞÜPHESİ NEDENİYLE YAKALANDI

Sanık Serdar Atasoy'un başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesince 'kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle, yakalama emrine çıkarılarak yakalandı.

Son dakika: Eski tuğgeneral Serdar Atasoy itiraflarını inkar etti!