Kılıçdaroğlu yine baltayı taşa vurdu, tütün üreticileri kooperatiflere koştu

Şuan yürürlüğe giren kanun artık tütün üreticilerine yalnızca 50 kilograma kadar kendi kullanımları için tütün bulundurmaya izin veriyor. Ama bunun bir kilogramı bile izinsiz bir şekilde ticarete konu edilemeyecek. Örneğin bir araçta 50 kilogram sarmalık kıyılmış tütün yakalandı. Bunun hiçbir yaptırımı olmayacak. Ama kişi bunu satar vaziyetteyse artık 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanacak.

KOOPERATİF SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Maliye Bakanlığı 2020 yılı mart ayında sektörde kayıp kaçağı önlemek için ayrıca bir kooperatif düzenlemesine gitti. En az 250 üreticiden oluşacak şekilde kooperatifler kurulması ve bu kooperatiflerin diğer bireysel üreticilere göre yüzde 50 vergiyi daha az ödemeleri, teknoloji, yer temin desteği gibi birçok desteği öngördü.