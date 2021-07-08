Son dakika: 8 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor

Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 37 milyon 179 bin 5, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 462 bin 718, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 550 bin 225 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırna,k Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 7 Temmuz tarihinde 225 bin 253 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 160 olurken, vefat sayısı 52 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci biten 4 bin 636 ise kişi iyileşti.