Son dakika: 8 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor

Son dakika haberi... Çin'den yayılmaya başlayan ve küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini gösteriyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları yetkilileri ve vatadanşları tedirgin etmişti.
KAPANMA KARARIYLA BİRLİKTE VERİLER DÜŞÜŞE GEÇTİ
Alınan tam kapanma kararının ardından 60 bine kadar çıkan koronavirüs vaka sayısı kademeli olarak geriledi ve 10 binin altına kadar indi. Bu süreçte vefat sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşandı.
AŞILAMA HIZLA SÜRÜYOR
Bu süreçte aşılama çalışmaları da hız kazandı. Aşılamada yaş grubu hızla 18 yaşa kadar indirilirken, şimdiye kadar (1.2. ve 3. doz toplamı) 55 milyon 349 bin 378 vatandaşımız aşılandı. Ülkemizde koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 8 Temmuz koronavirüs tablosu...
8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımda maviye yaklaşan il sayısının arttığını duyurdu ve "Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun" dedi. Türkiye'de 8 Temmuz tarihinde 226 bin 427 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 5 bin 171, vefat sayısı da 48 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 12 kişi ise iyileşti.
Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 37 milyon 179 bin 5, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 462 bin 718, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 550 bin 225 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırna,k Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 7 Temmuz tarihinde 225 bin 253 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 160 olurken, vefat sayısı 52 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci biten 4 bin 636 ise kişi iyileşti.
AŞI YAPTIRAN KİŞİ SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 36 milyon 879 bin 365, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 209 bin 662, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 260 bin 351 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 6 Temmuz tarihinde 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 299 olurken, vefat sayısı da 37 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 446 kişi iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıranların oranı yüzde 58,92'ye yükseldi. 2. doz ortalaması yüzde 25,84'e yükselirken toplam aşı yaptıranların oranı da 54 milyon 541 bin 27'ye çıktı. Öte yandan 1. doz aşı yaptıran sayısı 36 milyon 574 bin 186'ya, 2. doz aşı yaptıranların sayısı, 16 milyon 36 bin 89'a, 3. doz aşı yaptıran sayısı da 1 milyon 930 bin 752'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,55 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 251 bin 519'u birinci doz, 15 milyon 858 bin 588'i ikinci doz, 1 milyon 549 bin 165'i üçüncü doz olmak üzere toplam 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 4 Temmuz tarihinde 216 bin 252 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 4 bin 418, vefat sayısı ise 50 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi biten 4 bin 161 kişi ise iyileşti.
3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 3 Temmuz'da 218 bin 924 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 4 bin 537, hasta sayısı 478 oldu. Ağır hasta sayısı ise 702 olarak kayıtlara geçti. Bugün 45 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplma vefat sayısı 49 bin 874'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 913 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı da 5 milyon 310 bin 769'a çıktı. Bugüne kadar 61 milyon 455 bin 218 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi.
2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 2 Temmuz'da 223 bin 782 testte 4 bin 891 vaka, 461 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 352 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294, toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, toplam vefat sayısı 49 bin 829, toplam ağır hasta sayısı 697, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 305 bin 856 oldu.
1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
1 Temmuz tarihinde Türkiye'de 225 bin 537 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 288 olurken, hasta sayısı 462, ağır hasta sayısı ise 706 oldu. Bugün 42 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı yaklaşık olarak 10 ay sonra en düşük seviye olurken, toplam vefat sayısı 49 bin 774'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 219 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504'e çıktı. Bugüne kadar 61 milyon 12 bin 512 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 430 bin 940'a çıktı.
30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 45 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 732'ye yükseldi. Toplamda 60 milyon 786 bin 975 adet test yapıldı. Dün yapılan 228 bin 163 testten 5 bin 496 yeni vaka sayısı, 522 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 425 bin 652, dün iyileşen 7 bin 191 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 294 bin 285'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 727 olduğu açıklandı.
29 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 29 Haziran tarihinde 229 bin 846 koronavirüs tesit yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 846, hasta sayısı ise 510 oldu. Ağır hasta sayısı ise 730 olarak kayıtlara geçti. 53 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 49 bin 687'ye yükseldi. Koronavirüs tedavi süreci ya da karantina süreci sona eren 6 bin 536 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e çıktı. Bugüne kadar toplamda 60 milyon 558 bin 812 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 420 in 156'ya yükseldi.
28 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 28 Haziran tarihinde 223 bin 525 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 283 olurken, hasta sayısı 431 oldu. Ağır hasta sayısı ise 751 olarak kayıtlara geçti. 58 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 49 bin 634'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 327 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e çıktı. Bugüne kadar toplam 60 milyon 328 bin 966 koronavirüs testi yapıldı toplan vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi.
27 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Tabloya göre 27 Haziran'da 52 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 576'ya yükseldi. Toplamda 60 milyon 105 bin 441 test yapıldı. Dün yapılan 215 bin 294 testten 4 bin 883 yeni vaka sayısı, 390 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 409 bin 27, dün iyileşen 5 bin 937 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 275 bin 231'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 736 olduğu açıklandı.
26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 26 Haziran tarihinde 222 bin 561 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 266 olurken, hasta sayısı da 470 oldu. Ağır hasta sayısı ise 733 olarak kayıtlara geçti. Bugün 51 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 49 bin 524'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 7 bin 402 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e çıktı. Bugüne kadar 59 milyon 890 bin 144 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144 oldu.
25 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 25 Haziran tarihinde son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 473'e yükseldi. Toplamda 59 milyon 667 bin 586 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 936 testten 5 bin 630 yeni vaka sayısı, 477 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 398 bin 878, bugün iyileşen 7 bin 184 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 737 olduğu açıklandı.