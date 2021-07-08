Video Yaşam Son dakika: 8 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video

Son dakika: 8 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video

Son dakika: 8 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video
08.07.2021 | 22:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Estetikli son halini paylaştı! ‘Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nı görenler tanıyamadı! | Video 00:45
Estetikli son halini paylaştı! ‘Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nı görenler tanıyamadı! | Video 08.07.2021 | 22:27
Son dakika: 8 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video 02:59
Son dakika: 8 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video 08.07.2021 | 22:13
Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu paylaşımı: Her zaman kahramanım! | Video 00:13
Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu paylaşımı: Her zaman kahramanım! | Video 08.07.2021 | 19:24
Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı | Video 02:11
Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı | Video 08.07.2021 | 18:51
Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya inceleme başlatıldı! | Video 00:54
Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya inceleme başlatıldı! | Video 08.07.2021 | 17:44
Çanakkale’nin Bozcaada'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:23
Çanakkale’nin Bozcaada'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 08.07.2021 | 17:06
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi darbetti | Video 03:33
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi darbetti | Video 08.07.2021 | 16:49
Şanlıurfa’da dev hortum paniği | Video 00:18
Şanlıurfa’da dev hortum paniği | Video 08.07.2021 | 16:47
3 kişinin yaralandığı yan bakma kavgası güvenlik kamerasında | Video 02:51
3 kişinin yaralandığı yan bakma kavgası güvenlik kamerasında | Video 08.07.2021 | 16:27
Müge Anlı'daki esrarengiz Büyükşen cinayeti olayında son dakika! Olay yeri dehşet evinden canlı yayınla... 05:40
Müge Anlı'daki esrarengiz Büyükşen cinayeti olayında son dakika! Olay yeri dehşet evinden canlı yayınla... 08.07.2021 | 16:41
Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video 00:22
Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video 08.07.2021 | 16:28
3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video 02:21
3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video 08.07.2021 | 16:05
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay. Yanında hapşıran şahsı bıçakladı | Video 01:05
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay. Yanında hapşıran şahsı bıçakladı | Video 08.07.2021 | 16:05
Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video 09:48
Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video 08.07.2021 | 15:38
SON DAKİKA: Sakarya'daki selden yeni görüntüler! Selden kurtulmak için mücadele eden vatandaşlar kamerada... 01:47
SON DAKİKA: Sakarya'daki selden yeni görüntüler! Selden kurtulmak için mücadele eden vatandaşlar kamerada... 08.07.2021 | 16:03
Sat Buzulları için Türkiye’nin bir ucundan Yüksekova’ya geldiler | Video 02:26
Sat Buzulları için Türkiye’nin bir ucundan Yüksekova’ya geldiler | Video 08.07.2021 | 15:34
Manavgat'taki kazada, kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 01:28
Manavgat'taki kazada, kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 08.07.2021 | 15:02
Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video 01:04
Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video 08.07.2021 | 14:45
Sel felaketinin şiddeti kamerada. Selin ortasında traktörde bulunan 6 kişi kurtulmak için böyle mücadele etti 05:11
Sel felaketinin şiddeti kamerada. Selin ortasında traktörde bulunan 6 kişi kurtulmak için böyle mücadele etti 08.07.2021 | 14:21
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi | Video 00:29
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi | Video 08.07.2021 | 14:21

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma tedbirinden sonra kademeli olarak düşüşe geçti. Vaka sayıları aylar sonra 10 binin altına düşerken, vefat sayısında da ciddi bir gerileme görüldü. Dün koronavirüs vefat sayısı uzun bir sürenin ardından 40'ın altına düştü ve 35 olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte aşılamada da önemli bir yol alındı ve toplamda 53 milyondan fazla vatandaşımız aşılandı. Aşılamada başı çeken illerimiz ise Muğla, Çanakkale ve Kırklareli oldu. Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel koronavirüs tablosu...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA