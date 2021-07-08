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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 8.7.2021 18:39 Son Güncelleme: 8.7.2021 18:52

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucu Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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