Son dakika haberleri: TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucu Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.