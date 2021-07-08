Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video
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Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.