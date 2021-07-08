Son dakika | Ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi geldi! Mağdurlara borçları nasıl ödeyeceğini böyle anlattı...

ANA PARA İADESİ GARANTİSİ

Katılımcılara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların

reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını anlatan Aydın, Çiflikbank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu kaydetti.

Bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını öne süren Mehmet Aydın, her zaman iyiniyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini ifade etti.