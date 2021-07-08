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Giriş Tarihi: 8.7.2021 09:33 Son Güncelleme: 8.7.2021 09:34

Son dakika | Ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi geldi! Mağdurlara borçları nasıl ödeyeceğini böyle anlattı...

ARZU KAYA ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika | Ve Tosuncuk’un ilk ifadesi geldi
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Çiftlik Bank ve Tosuncuk soruşturmasında son dakika: Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın 4 günlük gözaltı süresince emniyette ifade verdi. O çok merak edilen ifade 85 sayfa sayfadan oluşuyor. Aydın ilk ifadesinde, "mağdurların parasını ödemek istiyorum" dedi. Tosuncuk, 64 milyon TL zarar olduğunu, şirketin değerinin 200 milyon TL dolaylarında olduğunu ifade etti, zararı karşılamak için teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika... Kurduğu saadet zinciri projesinde çok sayıda vatandaşın parasıyla yurt dışına kaçan ve yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın 4 günlük boyunca emniyette gözaltında kaldı, 19 saat süren ifade işlemi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Emniyette Aydın'a 70 sayfadan oluşan sorular soruldu. Mehmet Aydın'ın ilk ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Aydın, şirket değerinin 200 milyon TL, borcun ise 64 milyon TL olduğunu söyledi, zararı karşılamak istediğini ifade etti.

Son dakika | Ve Tosuncuk’un ilk ifadesi geldi

TOSUNCUK'UN 85 SAYFALIK İFADESİNDE 'PARA' DETAYI

Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bulunan Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ndeki çok merak edilen ifadesi 85 sayfadan oluşuyor.

Son dakika | Ve Tosuncuk’un ilk ifadesi geldi

Aydın'ın yurt dışından gelirken yanında para getirip getirmediği henüz netlik kazanmasa da binlerce mağduru bulunan Çiftlik Bank dosyası kapsamında mağdurların parasını ödemek istediğini söylediği öğrenildi. Aydın emniyette verdiği sorgusunda bu düşüncesini, "mağdurların parasını ödemek istiyorum" diye dile getirdi.

Son dakika | Ve Tosuncuk’un ilk ifadesi geldi

İŞTE TOSUNCUK'UN İLK İFADESİ

Tosuncuk'un ilk ifadesinin detayları ortaya çıktı. Mehmet Aydın, borçları nasıl ödeyeceğini de ifadesinde açıkladı.

OYUN OLARAK TASARLAMIŞ

Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, Çiftlikbank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi.

Son dakika | Ve Tosuncuk’un ilk ifadesi geldi

KESİN KAZANÇ VAADİNDE BULUNMADIM

Zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını anlattı. Türkiye'deki Çiftlikbank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü söyleyen Aydın'ın,
Çiftlikbank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını belirttiği kaydedildi.

Son dakika | Ve Tosuncuk’un ilk ifadesi geldi

ANA PARA İADESİ GARANTİSİ

Katılımcılara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların
reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını anlatan Aydın, Çiflikbank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu kaydetti.

Bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını öne süren Mehmet Aydın, her zaman iyiniyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Son dakika | Ve Tosuncuk’un ilk ifadesi geldi

BEN DE MAĞDURUM SAVUNMASI

Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kedisini de zarara uğrattıkları yönünde şaşırtıcı bir ifade veren Aydın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini söylediği öğrenildi.

ZARARI KARŞILAYACAĞIM

Basından soruşturmayı takip ederken çiftlik bank mağdurlarının 64.000.000 TL zarara uğradığınının haber yapılması üzerine ülkemizde kurulu Çiftlikbank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200.000.000 TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, Brezilya Sao Paolo'da bulunan Ülkemiz Büyükelçiliğine giderek teslim olduğunu beyan etti.

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Son dakika | Ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi geldi! Mağdurlara borçları nasıl ödeyeceğini böyle anlattı...
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