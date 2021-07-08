Su seferberliğinde son dakika: Su kanununda "kirletene" ceza yolda!

KANUN DOĞANIN VE İNSANIN OLMALI

Su Kanunu'nun mutlaka kentte, kırda, sanayide, tarımda, evde, enerjide suyun nasıl paylaşılması gerektiğini belirlemesi gerektiğini söyleyen Bozoğlu, "Kanunda öncelik hiç kuşkusuz, doğanın ve insanın olmalı. İçme ve kullanma suyunun korunması öncelikli halde tutulmalı. Sanayi, tarım ve enerji sektörlerinin de ihtiyaçları, yerel düzeyde değerlendirilerek belirlenmeli. Bu konuda, göç de mutlaka ele alınmalı. İklim krizine uyum su Kanunu'nun ana hedeflerinden olmalı. Dünya iklim rejiminin en temel anlaşmalarından olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris İklim Anlaşması su kanununun içeriğini belirleyen metinler arasında yer almalı. su kaynaklarımızı koruyan, 3-5 yılı değil, 50 yılı, 100 yılı hedefleyen bir su Kanunu olmalı. su, çevre ve iklim alanında çalışan kişi ve kurumlar sürece dahil edilmeli" şeklinde konuştu.