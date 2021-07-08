Yakında başka müjdeler verecek

Başkan
Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik
açıklamalarda bulundu:
Çocukları kendileri için terörist yapmaya çalışanların, kendilerine yakın olanları köleleştirmeye çalışan bir düzen kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu operasyonlar olmasaydı teröristler ve onlara destek verenler çok büyük bir mesafe alacaklardı. Bunların arkasına kimlerin saklandığını, kimlerin destek verdiğini görecek kadar da Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir devlet tecrübesi vardır.
Niye Diyarbakır
annelerini her seferinde anıyorum? Sayın Cumhurbaşkanımız, anneleri ramazanda kabul etti. Şimdi onlarla yine bir araya gelecek. Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. 10 bine yakın yurttaşımız bu anneleri ziyaret etti. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek.
İskeçe Türk Birliği
'nin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Birlik Yunanistan
'daki iç hukuk yollarını tüketmiş oldu.
Cumhurbaşkanı'mızın 20 Temmuz
törenleri için KKTC
'ye gidecek olmasından rahatsızlık duyanlar olduğunu görüyoruz. Heyetin geniş ya da dar olmasına dair tartışmaların yapılması saygısızlıktan başka bir şey değil. AB iki devletli çözüme meşru bakmıyorsa, hangi çözüme meşru bakıyor? İki devletli çözümden başka bir çözüm modeli kalmamıştır.
Atina anlaşmasını ihlal edecek şekilde turizm sezonunda 15 Eylül'e kadar yapılmaması gereken bir tatbikat yaptılar. Cumhurbaşkanımız ile Miçotakis arasında NATO
'da yapılan görüşmede elde edilen kazanım Yunanistan tarafından zedelenmiş oldu. DEAŞ'la mücadeleye Türkiye'nin destek vermediği konusunda Yunanistan Dışişleri Bakanı bilerek yalan söylüyor. Yunanistan, DEAŞ'la mücadelenin neresinde acaba?
11 bin metreküp müsilaj toplandı. Görüntü doğal haline dönmeye başlamıştır. Kirliliğin sebebi olanlara köklü çözüm gerekiyor. 140 tesise para cezası kesildi.
Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre bir milyondan fazla aşı bir günde gerçekleşebiliyor. Mücadele sürerken tehlikenin de boyutları değişiyor. Tedbirleri devam ettirmek gerekiyor.
ABD'YE ÇOCUK SAVAŞÇI TEPKİSİ
Çocuk terörist meselesinde en temiz devlet Türkiye. İnsan ticaretinin önlenmesinde en güçlü mücadeleyi veren ülkelerdeniz. Çocuk savaşçı kullananların başında PKK ve DEAŞ gelmekte. Türkiye'ye iftira atanların PKK'dan bahsetmemeleri çifte standardın açık ve net göstergesidir.