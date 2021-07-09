Başkan Erdoğan Diyarbakır'da müjdeyi verdi: Yakında kültür merkezi olacak

Hangi demokraside devletin yatırım için gönderdiği ödenekler yollara mayın için kullanılır. Gezi olaylarını, 17-25 Aralık Emniyet-Yargı darbe girişimini hatırlayın. Ülkeyi istikrarsızlık batağına sürmek için oynanan oyunları, 15 Temmuz darbe girişimini, ekonomik tuzakları hatırlayın. Biz bu mücadeleyi sizlerle yürüttük, sizlerle zafere ulaştırdık.

Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.

"KÜRT KIZLARIMIZI DAĞA KAÇIRANLAR BUNLAR DEĞİL Mİ?"

Bu istismarcılar sürekli Kobani diyorlar ya. Oraya gidin bakalım Kürt kardeşlerimize neler çektiriyorlar. Çocukları silah altına alıyorlar, 13 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi namustan bahsediyorlar? Bunlarda ne edep ne namus var. Bunlar kirli. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecini sizler biliyorsunuz. Yeter ki anneler ağlamasın, akan kan dursun, her meşrepten her inançtan insan kardeş olsun dedik. Samimiyetle başlattığımız bir süreci provoke ettiler. Zehirledir. Bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize saygılarımı sunuyorum.

"BUNLAR İNSANLIK DÜŞMANI"

Bunlar, unutmayın Kürt düşmanı. Çünkü bunlar insanlık düşmanı. Bunlar coğrafyamızın, medeniyetin düşmanı. Bunların olduğu yerde vicdan, örf kalmaz. Bunlar 1940'lı yıllardaki tek parti yönetimindeki CHP zihniyetinin günümüzdeki versiyonudur. Şimdi CHP, HDP, İYİ Parti beraber yürüyorlar mı? Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden hiç farkı yok. HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek bu ideolojik akrabalıktır.

"ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİZ BAŞLATTIK"

Evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Bunların gizli gündemleri, art niyetleri sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru, demokratik, hukuk düzeninde siyaset yapmayı düşünmediler. Diyarbakır'ı, Sur'u köstebekler gibi kazananlara 'siz ne yapıyorsunuz' demediler. Allah için söyler misiniz dünyada hangi devlet, demokrasi, adalet, vicdan bunlara müsaade eder. Dayatma, terör bunların ruhuna işlemiş. Ne diyorlar, 'Bizim PKK ile ilişkimiz yok' diyorlar. Bunların işi gücü yalan. Yanındaki ortağı CHP, onun da işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Yalandan mağduriyet, dışlanmışlık edebiyatı yapıyorlar.