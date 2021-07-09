Başkan Erdoğan Diyarbakır'da müjdeyi verdi: Yakında kültür merkezi olacak | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da yapımı tamamlanan projelerin açılışında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. Çözüm sürecine de değinen Başkan Erdoğan, "Evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Bunların gizli gündemleri, art niyetleri sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru, demokratik, hukuk düzeninde siyaset yapmayı düşünmediler" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...