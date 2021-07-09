FETÖ’den PKK taktiği

FETÖ, 2014'te Mobility Channel
adıyla satın aldığı Alman kanalını Merih Channel (MC) adıyla yayına geçirdi. Almanya
'nın Hessen
eyaleti merkezli görünen kanalın Türkiye
temsilciğinin ise Çanakkale
'de olduğu ortaya çıktı.
HEPSİ ÖRGÜT ÜYESİ İSİMLER
2015'te örgütle bağlantılı televizyonların Türksat'tan çıkarılmasının ardından örgüt, Eutelsat
üzerinden yayına devam ederken, yönetim kurulunun da Çanakkale'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan bir derneğin tutuklanarak cezaevine konan ve bir süre sonra cezaevinden çıkan örgüt üyelerinden oluştuğu tespit edildi. Örgütün aynı adla, yine Avrupa
'dan yayın yapan bir de radyosu bulunurken, örgüt üyelerinin evlerine ücretsiz anten taktırdığı belirlendi.
PKK'DAN ESİNLENDİ
Örgütün TV ve radyo yayını için Avrupa'yı seçmesi, akla uzun zamandır değişik adlarla Avrupa uydularından TV yayını yapan bölücü terör örgütü PKK'yı anımsatıyor. Avrupa'daki bazı kanalları mahkeme kararıyla kapatılan ya da uydu şirketlerinin yayınını durdurduğu PKK'nın, FETÖ kanalı MC TV gibi Hotbird uydusunda yayın yapan 3 kanalı bulunuyor.