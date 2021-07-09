Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu! Bilim Kurulu Üyesi'nden güzel haber

Prof. Dr. Güner, "Faz 3 çalışmalarının bitmesinden önce ara analizlerin yapılması planlandı. Ara analizlerde elde edilen sonuçlara göre de çalışmanın devamıyla ve elde edilen sonuçlarla ilgili yine birtakım bilgilendirmeler sunulacak." ifadesini kullandı.

"AŞININ ÜLKEMİZ TARAFINDAN GELİŞTİRİLMESİNİN GURURUNU TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen salgınla mücadelede aşıların önemine dikkati çeken Güner, şunları kaydetti:

"Ülkemizde aşılama çalışmaları çok iyi bir şekilde yürütülüyor. TURKOVAC bağlamında da hepimiz bu aşının başarılı olup ülkemiz tarafından geliştirilmesinin gururunu taşımak istiyoruz. Umuyoruz ülkemizin kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasında yer aldığını, çalışmalarla, bilimsel verilerle destekli bir şekilde göstereceğiz, hep beraber mutlu olacağız."

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner, aşı çalışmalarının ve aşılamaların katkısıyla salgının bir an evvel son bulması temennisinde bulundu.