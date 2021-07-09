Millet İttifakı'nda adaylık çıkmazı! Meral Akşener aday olacak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin aday olmak istediğini bir canlı yayında açıkça ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yine bir canlı yayında benzer şekilde, ortak karar alınması durumunda aday olmak istediğini aktarmıştı.

İTTİFAKIN ADAYI KILIÇDAROĞLU MU?



HDP'nin de destekleyeceği bir aday çıkarmak isteyen Millet İttifakı'nda kimin aday olacağına dair tartışmalar giderek alevleniyor. Bu konuda son açıklama CHP kanalından geldi. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu Ankara'nın Çankaya İlçesinde parti binası açılışında vatandaşlara seslendi. Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını duyurdu.

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİ VE SAYGILARINI İLETİYORUM"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara'da Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılışında, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı...