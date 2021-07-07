Muhalefetin 'Cumhurbaşkanı Adayı' kim olacak? CHP'li Kuşoğlu'ndan flaş 'Cumhurbaşkanı Adayı' açıklaması

Son dakika haberleri... 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak ediliyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve HDP'den oluşan ittifakta farklı görüşler ortaya çıkıyor. Ortak aday çıkarma görüşü daha hakim görünse de, ayrı adaylarla seçime gitmek de ittifakın gündeminde... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aday olmak istediğini açıklamıştı. Nasıl bir yol izleneceği dikkatle takip edilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum." ifadelerini kullandı. Şimdi gözler İYİ Parti ve HDP'den gelecek açıklamada...