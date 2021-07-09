Pfizer-BioNTech'ten 3. doz aşı açıklaması: "Cesaret verici" diyerek duyurdular...

"3. DOZ AŞI İÇİN CESARET VERİCİ VERİLER ELDE ETTİK"
ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin yürütülen araştırmalarında olumlu neticeler elde ettikleri ve Covid-19'a karşı 3. doz aşı yapılmasının gerekeceği belirtilerek, "3. doz aşı için cesaret verici veriler elde ettik" ifadelerini kullandı. İsrail'den gelen verilerin, aşının enfeksiyon ve semptomatik Covid-19'a karşı koruma etkisinin 2. dozdan yaklaşık 6 ay sonra azaldığını gösterdiğini bildiren Pfizer-BioNTech, 3. doz aşı için izin almak adına başvurularda bulunmaya hazırlandıklarını kaydetti.
Ayrıca 3. doz aşı için yaptıkları çalışmaları ve elde ettikleri verileri kısa bir zaman içerisinde yayınlayacaklarını aktaran Pfizer-BioNTech, 3. doz aşının Delta mutasyonu dahil olmak üzere tüm mutasyonlara karşı en yüksek koruma etkisini sağladığını ve vücuttaki antikor miktarını 5 ila 10 kat arttırdığını kaydetti.