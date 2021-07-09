Son dakika: 9 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor

Bakan Koca 9 Temmuz verlerinin paylaşılmasından kısa bir süre sonra önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım" dedi.

Türkiye'de 9 Temmuz tarihinde 228 bin 826 koronavirüs tesit yapıldı; vaka sayısı 5 bin 670, vefat sayısı da 59 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 126 kişi ise iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 37 milyon 459 bin 120, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 770 bin 701, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 790 bin 102 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.



8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımda maviye yaklaşan il sayısının arttığını duyurdu ve "Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun" dedi. Türkiye'de 8 Temmuz tarihinde 226 bin 427 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 5 bin 171, vefat sayısı da 48 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 12 kişi ise iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 37 milyon 179 bin 5, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 462 bin 718, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 550 bin 225 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırna,k Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.