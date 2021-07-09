Son dakika: 9 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:18
01:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı | Video 09.07.2021 | 21:42
01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle beraber türkü söyledi | Video 09.07.2021 | 21:34
04:40
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu | Video 09.07.2021 | 18:48
50:31
00:24
04:30
Dilek Güngör | Aynı filmi sürekli seyredemeyiz! 09.07.2021 | 17:05
05:56
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 09.07.2021 | 16:05
02:05
Başkan Erdoğan "Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler" 09.07.2021 | 15:10
03:04
Haşmet Babaoğlu | Küçümseyerek küçülüyorlar! 09.07.2021 | 15:03
29:32
03:15
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu, ‘Muharrem’i ince ince doğramış 09.07.2021 | 14:57
07:33
Başkan Erdoğan "Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik" 09.07.2021 | 14:51
05:58
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle su savaşı yaptı | Video 09.07.2021 | 13:55
00:20
02:05
Diyarbakır'da vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi | Video 09.07.2021 | 14:11
06:35
06:08
01:27
03:25
Engin Ardıç | Burnu uzayacak 09.07.2021 | 11:35
Son dakika haberi... Çin'den yayılan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle nisan ayında artışa geçen vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlemler almaya itmiş ve 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine gidilmişti. Alınan kapanma kararı meyveleri kısa sürede verdi ve koronavirü vaka ve vefat sayılarında ciddi şekilde düşüş yaşandı. Bu süreçte hızlanan aşılama çalışmaları ise salgına karşı elimizi güçlendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her açıklamasında aşının önemine değinirken, 9 Temmuz'a ait koronavirüs verileri paylaşıldı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...