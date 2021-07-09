Video Haber Son dakika: 9 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video

Son dakika: 9 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video

Son dakika: 9 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video
09.07.2021 | 21:51

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Son dakika haberi... Çin'den yayılan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle nisan ayında artışa geçen vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlemler almaya itmiş ve 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine gidilmişti. Alınan kapanma kararı meyveleri kısa sürede verdi ve koronavirü vaka ve vefat sayılarında ciddi şekilde düşüş yaşandı. Bu süreçte hızlanan aşılama çalışmaları ise salgına karşı elimizi güçlendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her açıklamasında aşının önemine değinirken, 9 Temmuz'a ait koronavirüs verileri paylaşıldı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...

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