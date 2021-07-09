Son dakika... Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'dan hakime ilginç cevap: Brezilya'daki o detayı ilk kez anlattı...

7 ÜLKE 130 BAYİİ

Çiftlik Bank oyununun işleyişine de değinen Tosuncuk, "İlk 1 ayda 10 bin kullanıcı yani yaklaşık 30 bin lira ciro elde ettim. Gerçekten üretim yapılıyormuş gibi sanal bir platform kurduk. Sonrasında bu yetersi gelince gerçek bir şarküteri üzerinden ticaret fikrini hayata geçirdik. Zamanla 130 bayi açıldı. Bu sistemi 7 farklı ülkede kurduk. Şirket benim ve abim Fatih Aydın üzerineydi. Öncesinde ise abim halı yıkamacıda çalışıyordu" şeklinde konuştu.