SON DAKİKA: Yerli VLP aşısı için tarihi açıkladı! 'Dublör virüs' detayı...

"DUBLÖR VİRÜS"

Gürsel, "Şimdiki Faz 2 çalışmaları İngiliz varyantına göre yürütülüyor. İngiliz varyantında yaptığımız gibi Delta varyantının da VLP aşısına uyarlamasını yapacağız. Bu aşı, Kovid-19 virüsünün dört yapısal proteinini de içerisinde barındırıyor. Buna dublör virüs de diyebiliriz. Çalışmalarımız başarıyla devam ediyor. Öğrencilerimize minnettarız çünkü laboratuvarda inanılmaz bir iş birliği ve görev sorumluluğu içerisinde bizi buralara getirdiler. Aşı çalışmalarının arka planında 200 kişilik bir ekip görev yapıyor" dedi.