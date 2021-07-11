“Atmacalar ABD’yi saf dışı bırakacak”

SON yıllarda savunma alanında gerçekleştirdiği atılımlarla bir dünya markası haline gelen, küresel piyasada üst konumlara yerleşen Türkiye
, yerli ve milli üretimleriyle kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak geliştirdiği gemisavar füzesi Atmaca ile savunma piyasasında önemli bir adım atan Türkiye'nin başarılı hamlesi, ABD
'de savunma analizlerine konu oldu. Savunma alanında yaptığı atılım ve iş birliği anlaşmalarıyla ABD ve İsrail
'in üstünlüğüne darbe vuran Türkiye'nin yeni geliştirdiği Akbaba isimli yeni antiradyasyon füzesi, dünya basını tarafından ilgiyle karşılandı. ABD'li savunma sitesi Defense News
, geçtiğimiz günlerde başarılı test atışları gerçekleştiren Atmaca gemisavar füzesi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Analizde yerli füzelerin ABD üretimi AGM-88 HARM füzelerinin yerini alacağından bahsetti.