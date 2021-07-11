CHP’den FETÖ’ye ‘KHK’ teminatı: Göreve iade edeceğiz!

CHP Genel Merkezi'nin kararı doğrultusunda, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Yüksel Taşkın, FETÖ nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK'lılarla buluştu.
CHP'den FETÖ'ye 'KHK' teminatı
Sarıyer Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kesinleşmiş yargı kararlarını görmezden geldi, tüm dosyaları yeniden açacaklarını ifade etti.
CHP'li Karaca, "Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilen, mahkumiyet ve beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız. Biz 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği bu süreçte hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen, KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen anlayışa mutlaka son vereceğiz. Hak ihlaline uğradığınma karar verilmiş tüm akademisyenlerimizi görevlerine iade edeceğiz." dedi.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN SKANDAL KHK AÇIKLAMASI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, FETÖ ile mücadele etmek için çıkarılan KHK'ları yıkım olarak niteledi. Kaftancıoğlu, "KHK dehşet, yıkım gibi bir şey. Çoğunuzun mahkumiyeti soyut düşüncelere dayanıyor. Büyük haksızlıklara uğradınız. Partimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın eşit, adil yargılanacağı aydınlık Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.