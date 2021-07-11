CHP’den FETÖ’ye ‘KHK’ teminatı: Göreve iade edeceğiz!

CHP'li Karaca, "Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilen, mahkumiyet ve beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız. Biz 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği bu süreçte hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen, KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen anlayışa mutlaka son vereceğiz. Hak ihlaline uğradığınma karar verilmiş tüm akademisyenlerimizi görevlerine iade edeceğiz." dedi.