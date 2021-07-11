CHP’den FETÖ’ye ‘KHK’ teminatı
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CHP’den FETÖ’ye ‘KHK’ teminatı 11.07.2021 | 22:27
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Hava Durumu 11-07-2021 11.07.2021 | 08:00
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 10.07.2021 | 15:38
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Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu 10.07.2021 | 12:25
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Hava Durumu 10-07-2021 10.07.2021 | 08:00
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 09.07.2021 | 16:05
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 15 Temmuz’un yıl dönümüne sayılı günler kala tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Skandal ifadeler kullanan CHP’li Karaca, kamudan ihraç edilen FETÖ’cüleri görevlerine iade edeceklerini söyledi.