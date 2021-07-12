MİT'in yakaladığı PKK'lı İbrahim Parım, 75 kişiyi deşifre etti

MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen YPG/PYD'nin sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın örgütün kırsal alanında bulunan kamplarına yaşamsal malzemeler başta olmak üzere yiyecek, petrol, giyecek gibi birçok malzemenin transferini sağladığı ve çok sayıda örgüt yöneticisi ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Parım hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YPG/PYD'nin sözde lojistik sorumlusu Laşer kod adlı İbrahim Parım, MİT ve emniyetin Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği operasyonla Şubat ayında Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüte yaşamsal malzeme transferi yaptığı tespit edilen Parım hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÖRGÜTE YAŞAMSAL MALZEMELERİ TRANSFER ETMİŞ



Sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın uyuşturucu kullanıcısı olduğu süreçte uyuşturucu temin edememesi üzerine tanıştığı kişiler aracılığıyla Van'da PKK/KCK'nın kırsal alanında örgüte katıldığı belirlendi. Örgüt içerisinde Laşer kod adı verilen Parım'ın örgütün ve örgüt mensuplarının kırsal alanda bulunan kamplarına giyim, yiyecek, barınma ve petrol gibi yaşamsal malzemeler başta olmak üzere birçok malzemenin transferini sağladığı tespit edildi.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY SORUMLULARIYLA İRTİBAT



Lojistik faaliyeti gösteren Parım'ın birçok üst düzey ve kamplarda silahlı faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatı olduğu ortaya çıktı. Parım hakkında hazırlanan iddianamede, terör örgütünün ve örgüt mensuplarının varlıklarını sürdürebilmeleri için sorumlu düzeyde lojistik faaliyetler yürüttüğü ve suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Parım PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 75 örgüt mensubunu teşhis etti.