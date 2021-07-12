‘Onun bacaklarını değil yüreğinin güzelliğini sevdim’

Tekirdağ
Saray'daki 41'inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda görevde iken geçici görevle Hakkâri Derecik 3'üncü Komando Tabur Komutanlığı'na giden Uzman Çavuş Tarık Cür
, 20 Temmuz 2019'da teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybetti. Tedavisinin ardından baba ocağı Tekirdağ'ın Kapaklı
ilçesine dönen gazi Cür, geçtiğimiz aylarda Ümmühan Çetin
ile nişanlandı. Çift, geçtiğimiz hafta Gaziantep
'te yapılan kına gecesinin ardından düğünlerini iple çekmeye başladı. Kına gecesinde Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin
de çiftleri yalnız bırakmadı. Çift için, Kapaklı'da şehir stadyumunda düğün merasimi düzenlendi. Tarık ve Ümmühan çifti, ilk olarak gelin konvoyu ile şehir turu attı. Tarık Cür, protez bacakları ve koltuk değneklerinin desteğiyle, eşiyle ilk danslarını yaptı. Çiftin nikâhlarını Kapaklı Belediye Başkanı Çetin kıydı. Çetin, çift için hayırseverlerin de katkısıyla yaptırılacak olan evin kısa süre içinde temelinin atılacağını ve sonbaharda yeni evlerine taşınacaklarının müjdesini verdi. Çetin, o zamana kadar ise Tarık ve Ümmühan'ın geçici olarak kiralanan evde yaşayacağını ifade etti.
ÖMRÜM BOYUNCA SEVECEĞİM
Çok mutlu olduğunu belirten Tarık Cür, "Ümmühan beni hep sevdi. Bacaklarım olmasa da beni bırakmadı. Allah ondan bin kere razı olsun. Birlikte hayalimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir düğün hazırlandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ömrüm boyunca eşimi hep seveceğim" dedi. Hayalini kurduğu günün geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Ümmühan, "Ben onun bacaklarını değil gönlünü, yüreğinin güzelliğini sevdim. Hep sevmeye de devam edeceğim. Çok güzel bir düğün merasimi ile hayatımızı birleştirdik. Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Çift ve davetliler, canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.