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Giriş Tarihi: 12.7.2021 17:14 Son Güncelleme: 12.7.2021 17:29

Akıncı Üssü davasında son dakika gelişmesi: Gerekçeli karar açıklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Akıncı Üssü davasında son dakika gelişmesi: Gerekçeli karar açıklandı

Son dakika... 15 Temmuz darbe girişimin merkez üssü olan Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün ise TSK imamı olduğu belirtildi. Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssündeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

Akıncı Üssü davası gerekçeli kararında örgütün anayasal düzeni değiştirip ideolojisine uygun sözde cemaat zümresine dayanan milli olmayan gayri meşru bir iktidar kurmayı amaçladığı anlatıldı.


(Fotoğraf: FETÖ'nün sözde sivil imamı Kemal Batmaz)

Darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi


(Fotoğraf: FETÖ'nün sözde sivil imamı Nurettin Oruç)


(FETÖ'nün sözde 'TSK imamı' Adil Öksüz)

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Akıncı Üssü davasında son dakika gelişmesi: Gerekçeli karar açıklandı
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