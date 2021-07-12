Akıncı Üssü davasında son dakika gelişmesi: Gerekçeli karar açıklandı

Akıncı Üssü davası gerekçeli kararında örgütün anayasal düzeni değiştirip ideolojisine uygun sözde cemaat zümresine dayanan milli olmayan gayri meşru bir iktidar kurmayı amaçladığı anlatıldı.
(Fotoğraf: FETÖ'nün sözde sivil imamı Kemal Batmaz)
Darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi
(Fotoğraf: FETÖ'nün sözde sivil imamı Nurettin Oruç)
(FETÖ'nün sözde 'TSK imamı' Adil Öksüz)
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